Изменилось расписание поездов

Кроме того, в начале следующего года будет введена новая система продажи билетов.

Л. Баужис напомнил, что маски необходимо носить на протяжении всей поездки и соблюдать другие общие требования к безопасности здоровья.

На одном из самых популярных маршрутов Вильнюс – Шяуляй – Клайпеда рейсы будут осуществляться с более равномерными интервалами в течение дня – так пассажиры смогут выбирать более удобное время для путешествия. Кроме того, по понедельникам и четвергам возобновляются ранние утренние рейсы, что особенно важно для людей, собирающихся утром на работу в другие города. Также запланированы более быстрые поездки по маршруту Вильнюс – Каунас.

С вступлением в силу нового расписания восстановлен маршрут Вильнюс – Аэропорт, который был приостановлен из-за пандемии, – шесть ежедневных поездов будут курсировать в разное время суток (всего 13 рейсов в день в аэропорт и из него).

Количество рейсов по маршруту Вильнюс – Шяуляй увеличивается – дополнительные рейсы из Вильнюса запланированы в популярное время по четвергам и воскресеньям. Маршруты Вильнюс – Тракай организованы с более равномерной периодичностью – они будут курсировать в среднем каждые два часа в течение года.

Маршрут Каунас – Вильнюс предусматривает более скоростные поездки, что позволит быстрее добраться до работы и мероприятий в городах. Маршрут Каунас – Шяуляй становится ежедневным.

На маршруте Каунас – Мариямполе восстанавливаются новые рейсы, в том числе западные. Обновленное расписание маршрутов Каунас – Кайшядорис и Кайшядорис – Клайпеда позволит добраться до Клайпеды с удобной пересадкой.

По желанию пассажиров запланированы ежедневные рейсы по маршруту Шяуляй – Каунас – это улучшит сообщение между городами. Кроме того, пассажиры смогут прибыть в Каунас утром и в Шяуляй вечером того же дня.

Наряду с более удобными и более частыми рейсами в Каунас, Клайпеду и Вильнюс существенно скорректирован маршрут Шяуляй – Панявежис – пассажиры, путешествующие по нему, смогут выбирать поездки в разное время суток. Кроме того, будет восстановлен дополнительный маршрут Радвилишкис – Шяуляй, который будет предлагаться в популярное время.

На одном из самых популярных маршрутов Вильнюс – Клайпеда рейсы будут осуществляться с более равномерными интервалами в течение дня. Кроме того, по понедельникам и четвергам возобновляются ранние утренние рейсы, что особенно важно для людей, собирающихся утром на работу в другие города.

На маршруте Клайпеда – Шилуте частота рейсов увеличена, т.е. каждый день планируется больше поездок, а в летний сезон появятся дополнительные дневные и вечерние рейсы. С учетом пожеланий пассажиров утренний рейс по маршруту Шилуте – Клайпеда будет отправляться еще раньше, а возвращение в Шяуляй переносится на более позднее время, после 17.00.

Что касается международных направлений, на данный момент все международные рейсы, за исключением транзитных, приостановлены. Планируется, что в следующем году будет восстановлен международный маршрут Каунас – Белосток – Варшава.

На других маршрутах, обслуживаемых компанией, расписание поездов изменилось незначительно.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ