TOP,Деньги,Общество

Зарплаты и налоги в 2022 году

Фото pixabay.com

Парламент одобрил повышение не облагаемого налогами минимума (ННМ) на 60 евро – до 460 евро. После изменения порядка повышение ННМ почувствуют только люди с доходами не более одной средней зарплаты (1678 евро «на бумаге» в следующем году).

Люди, получающие минимальную зарплату (с января 2022 г. – 730 евро), после повышения ННМ будут получать на 15 евро больше, а с зарплатой равной половине средней – на 13 евро больше. Те, кто получает больше средней зарплаты, никаких изменений не почувствуют. Сейчас ННМ составляет 400 евро.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

реклама

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.