Зарплаты и налоги в 2022 году

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Парламент одобрил повышение не облагаемого налогами минимума (ННМ) на 60 евро – до 460 евро. После изменения порядка повышение ННМ почувствуют только люди с доходами не более одной средней зарплаты (1678 евро «на бумаге» в следующем году).

Люди, получающие минимальную зарплату (с января 2022 г. – 730 евро), после повышения ННМ будут получать на 15 евро больше, а с зарплатой равной половине средней – на 13 евро больше. Те, кто получает больше средней зарплаты, никаких изменений не почувствуют. Сейчас ННМ составляет 400 евро.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ