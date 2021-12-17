Атакует вирус с целью хищения денег

Четверо арестованных предстали перед судом недавно. Двое мошенников, считавшиеся лидерами киберпреступной группировки, были задержаны. Двое вышли на свободу, но с условием отмечаться в суде каждые 15 дней. Полиция сообщила, что двое лидеров группировки несли ответственность за техническую сторону вредоносных операций, в том числе являются создателями вредоносного программного обеспечения и поддельных страниц авторизации в банковских сервисах.

Вредоносная программа активно использует так называемые специальные возможности на Android: получив к ним доступ сразу же после запуска, троян сам предоставит себе другие разрешения, в частности, доступ к SMS, а также может активно противодействовать своему удалению с устройства.

Ритис Райнис, директор Национального центра кибербезопасности, говорит, что вирус уже был обнаружен на нескольких сайтах в Литве.

«Вирус, известный как «банковский троян», который может нанести ущерб всем пользователям, устанавливающим вирус, обычно распространяется через SMS. В сообщениях передается ссылка, которая маскируются различными способами. Дело в том, что когда пользователь нажимает на эту ссылку, он попадает на веб-страницу, содержащую вирус, и необходимо предпринять определенные действия. Предположим, вы должны получить посылку или открыть голосовую почту, открыть ссылку, установить, а затем запрашивается доступ к пользовательским данным, адресам и настройкам. Если пользователь соглашается, обычно бывает, что он нажимает «ок», и вирус установлен.

По словам Райниса, это наносит ущерб пользователю, потому что имеет место попытка получить конфиденциальные данные. Например, электронную почту, банковские данные, кредитные карты и другие личные данные, которые затем могут быть использованы мошенниками: «По нашим данным, распространение SMS-сообщений с этим вирусом (в Литве) еще не установлено, но мы обнаружили как минимум два веб-сайта в центре кибербезопасности на литовском периметре IP, которые были заражены этим вирусом». По его словам, в настоящее время вирус удален с этих сайтов.

Чтобы не стать жертвой такого трояна, эксперт рекомендует запретить установку приложений из сторонних источников и установить антивирус.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ