Проверьте аптечку!

Полиция может проверять наличие необходимых средств и назначать штраф за их отсутствие. В первый раз за отсутствие огнетушителя, аптечки (или за аптечку неправильной комплектации) грозит предупреждение, а во второй раз — штраф в размере 5 евро. За повторное нарушение штраф составляет 10-12 евро.

В новых правилах сказано, что водителям необязательно покупать новые аптечки, можно пополнить имеющиеся дополнительными средствами. Например, жгут-турникет стоит 8-13 евро, одноразовые гипотермические (охлаждающие) пакеты — чуть больше евро за штуку, примерно столько же стоят и маски. Однако если водители решили поменять аптечку, они должны быть внимательными — в некоторых магазинах есть варианты старого образца без жгутов и других обязательных средств. Аптечка полной комплектации стоит около 40 евро.

Укомплектовываем аптечку

Закон устанавливает только минимальный перечень средств первой помощи. Он не запрещает вам добавлять медикаменты по своему усмотрению. Мы рекомендуем возить с собой некоторые лекарства — укажем их действующие вещества без брендов: антисептики для обеззараживания ран, противовоспалительные, обезболивающие, противоаллергические, жаропонижающие, сорбенты для очистки желудочно-кишечного тракта от токсинов, спазмолитики, средства от рвоты и диареи.

От обязанности покупать набор для оказания первой помощи освобождены только владельцы двухколесного транспорта — мотоциклов и мопедов без бокового прицепа. Требования к автомобильной аптечке распространяются на весь остальной транспорт, включая легковые и грузовые автомобили, автобусы, тракторы, трамваи, троллейбусы, грузовые мотороллеры и прочие.

В легковой машине аптечка должна находиться в салоне, а не в багажнике. Желательно, чтобы ее можно было достать за несколько секунд. Лучше всего положить ее в перчаточный ящик, если это позволяют размеры, под водительское сиденье или в специальный органайзер. В пассажирском транспорте аптечку следует класть на видном месте, отмечая ее положение знаком в виде красного креста на белом фоне. Она также должна быть доступна в любой момент. В строительной, сельскохозяйственной и специальной технике действуют отраслевые нормы размещения средств первой помощи.

Срок годности аптечки

Теоретически, ничто из содержимого набора первой помощи не портится с течением времени. Но жгут может рассыхаться, лейкопластырь пересыхать, а упаковка стерильных салфеток терять герметичность. Поэтому для нового состава автомобильной аптечки установлен стандартный срок годности — 4 года 6 месяцев. После этого старый комплект нужно утилизировать и купить вместо него новый.

Хотя проверка автомобильной аптечки и ее комплектации — редкость, вам обязательно нужно возить ее в автомобиле. Минимальный набор перевязочных средств может спасти жизнь вам или другому человеку в случае аварии или другого чрезвычайного происшествия.