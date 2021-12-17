Между тем производители табачной продукции в Литве, приветствуя стремление государства по изменению поведения людей и сокращения числа курильщиков, отмечают, что повышение акцизов проводится в условиях, когда пока еще велика доля контрабанды на литовском рынке. Каждая пятая сигарета в Литве – контрабандная. Все-таки для потребителей главным критерием остается цена. При расчете увеличения акцизов недостаточно оценивают влияние этого фактора и его последствия на рост нелегальной продукции. Надо отметить, что в Латвии тарифы акциза растут на 6%, в Эстонии – на 5% в год.

В Литве провели опрос на тему зависимости жителей от табака. О результатах сообщил литовский Институт болезней зависимости.

В ходе исследования были опрошены потребители традиционных табачных изделий – сигарет, сигарилл, сигар, самокруток и трубочного табака, а также потребители альтернативных табачных изделий – электронных сигарет, курительного табака, безникотиновых изделий.

Опрос показал, что 51,4 процента опрошенных взрослых людей, которые курят, или те, кто употребляет бездымный табак, заявили, что не хотят отказываться от привычки, а 36,2 процента отметили, что хотели бы отказаться.

По версии специалистов, в упорстве продолжить курить нет ничего удивительного, поскольку никотин формирует действительно сильную зависимость. По мнению экспертов, в обществе преобладает ложное мнение о том, что потребление зависит только от силы воли, так считают как минимум четыре из десяти респондентов, то есть 45,9 %.

Согласно исследованию, 42,4 % опрошенных потребителей отказаться от курения заставили бы проблемы со здоровьем, еще 17,7 % бросили бы курить при повышении цен, а 25,7 % респондентов затруднились ответить, что бы заставило их бросить курить.

Сигареты хотя бы раз в месяц курили восемь из десяти опрошенных потребителей табачных изделий, более пятой части — выбирают инновационные изделия, в то время как электронные сигареты хотя бы раз в месяц употребляли 14,2 % респондентов, а нагревательный табак – 11,3 %.

Борьба с алкоголем – с помощью повышения акцизов

В ближайшие три года акцизы на алкоголь будут повышать следующим образом — на продукцию с содержанием этилового спирта — на 6,8% в год, на промежуточную продукцию – в среднем на 8%, на вино и другую ферментированную продукцию — на 8,5%, на пиво – на 10%.

Из-за повышения акцизов бутылка пива в Литве в 2022 году подорожает на 2 центра, бутылка вина — на 10 центов, а крепкого алкоголя — на 30 центов. В следующем году вступают в силу льготы на крафтовое пиво, но производители сомневаются в том, что это позволит избежать роста цен: сейчас растут цены на энергоносители, сырье, все услуги и тару.

Тариф акциза на 50% будет меньше для небольших пивоварен, производящих не более 80 000 гектолитров в год. Наполовину меньший акциз будет действовать на реализованное пиво в количестве 10 000 гектолитров в год. За счет повышения акцизов на алкоголь госбюджет в 2022 году планирует получить на 17,3 млн евро больше.

Кроме того, производители отмечают, что рост цен на продукцию может также произойти из-за роста затрат на производство, повышения заработной платы, увеличения цен на сырье.

В Литве годовое потребление алкоголя на человека составляет 11,1 литра, свидетельствуют данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В Латвии этот показатель составляет 12,9 литра, что является самым высоким показателем среди стран — членов ОЭСР, а в Эстонии – 10,4 литра.

Самое низкое потребление алкоголя зарегистрировано в Турции, где этот показатель составляет 1,3 литра, в Коста-Рике и Израиле — по 3,1, а также в Мексике, где человек потребляет в среднем 4,4 литра алкоголя в год.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ