Динамика рынка недвижимости

В этом году по всей стране зарегистрировано 35,7 тыс. продаж квартир — на 21% больше, чем за одиннадцать месяцев 2020 года. За ноябрь этого года зарегистрировано почти 3 тыс. сделок купли-продажи квартир, или на 5% больше, чем в ноябре прошлого года, но на 15% меньше, чем в октябре этого года.

В этом году в Литве также зарегистрировано 14,6 тыс. продаж индивидуальных жилых домов – на 27% больше, чем в январе-ноябре 2020 года. 1,2 тыс. жилых домов в ноябре этого года сменили домовладельцев, что на 9% больше, чем в ноябре 2020 года, но на 16% меньше, чем в октябре этого года.

Также в этом году по всей стране зарегистрировано почти 73,3 тыс. смен владельцев земельных участков – на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Только в ноябре было зарегистрировано 5,6 тыс. сделок с землей, или на 1% меньше, чем в ноябре 2020 года, но на 17% меньше, чем в октябре этого года.

Рост цен на аренду жилья

Цены на аренду жилья в Литве за последние десять лет повысились в 2,1 раза, а по этому показателю в Европейском союзе (ЕС) Литву опережает только Эстония, где цены на аренду выросли в 2,4 раза, сообщает BNS.

Между тем в Латвии за последние десять лет фиксировался 36%-ный рост цен на аренду жилья, сообщает эстонская компания RIA.com Marketplaces.

«Литва и Эстония выделяются темпами роста цен на аренду жилья. В 2021 году цены на жилье выросли в среднем более чем на 16%, а с 2010 года — почти на 133%. Эксперты прогнозируют, что цены будут расти и дальше, потому что постоянно дорожают стройматериалы», — сказал для пресс-релиза председатель правления RIA.com Marketplaces Артем Уманец. По его словам, с 2010 года цены на аренду жилья выросли почти во всех странах Европы, снижение цен зафиксировано только в Греции и на Кипре (на 25,1% и на 3,3% соответственно).

По данным RIA.com Marketplaces, сейчас аренда двухкомнатной квартиры в Вильнюсе, Таллине или Риге стоит 450-600 евро в месяц, а спрос на такие квартиры во время пандемии не слишком изменился ни в Эстонии, ни в других странах Балтии.

Аренда или покупка жилья?

55 % жителей Литвы, арендующих жилье, больше всего обеспокоены тем, что арендодатель преждевременно расторгнет договор или увеличит арендную плату. Об этом говорится в исследовании, проведенном банком Luminor.

Отмечается, что 42 % убеждены, что в долгосрочной перспективе аренда жилья обходится дороже, чем покупка. Еще 29 % жителей называют причиной недовольства запрет на содержание домашних животных в арендованном жилье, а 26 % недовольны нежеланием хозяина поселить семью с маленькими детьми. Всего 4% жителей Литвы выражают опасения по поводу запретов на вечеринки.

Почти пятая часть респондентов считает, что нежелание хозяев позволить им самим улучшать интерьер также раздражает. С другой стороны, сотрудники банка провели социальный эксперимент, который показал, что прихоти собственника имеют четкие границы – участники эксперимента отказывались от продолжения переговоров по аренде, если в договоре фигурируют странные правила.

Результаты опроса в соседних странах очень похожи. Более половины респондентов в Латвии (53) и Эстонии (54) считают, что одним из самых неприятных факторов при аренде является переменная цена.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ