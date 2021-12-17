Литва еще раз призвала Брюссель как можно скорее отказаться от положения Пакета мобильности (ПМ), обязывающего грузовики постоянно возвращаться в страну их регистрации.
«Мы должны исправить ошибку, допущенную при подготовке положения ПМ. Как можно принять то, что со следующего года дополнительные 3 млн (тонн. – Ред.) CO2 будут выбрасываться в атмосферу? Эта проблема требует быстрого решения», – сказала на заседании Совета по транспорту Европейского союза в Брюсселе вице-министр транспорта Литвы Лорета Маскалевене.
По ее словам, решения должны быть приняты самое позднее до февраля 2022 года, когда вступит в силу положение ПМ о возвращении грузовиков в страну регистрации.
Еврокомиссия уже подготовила предложение отменить это положение, однако до сих пор не внесла на переговоры.
Литва в этой связи подала иск в Суд справедливости ЕС. Кроме Литвы против новых правил возражают еще восемь стран – Польша, Эстония, Мальта, Венгрия, Румыния, Болгария, Латвия и Кипр.
Проверка комиссии показала, что обязательное возвращение в страну регистрации каждые восемь недель чревато ежегодными выбросами в окружающую среду миллионов тонн CO2.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ