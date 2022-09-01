Изменится ли система принятия решений в ЕС?

К реформированию системы принятия решений в Евросоюзе призвал федеральный канцлер Германии Олаф Шольц.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом Карлова университета в Праге, он призвал к пересмотру всей существующей концепции. Шольц считает, что целесообразнее будет подводить итоги голосования по большинству голосов. Канцлер призвал применить эту систему, когда на суд государств-членов выносятся важные вопросы Евросоюза. Выступая с программной 60-минутной речью, он фактически попытался очертить будущий путь ЕС. Так, он предложил пересмотреть систему принятия решений в вопросах введения санкций и прав человека. Ранее решения принимались на основе единогласного голосования.
Интересно, что до Шольца эту идею впервые выдвинул Президент Франции Эмманюэль Макрон, который уже поспешил поддержать предложение канцлера Германии. Однако глава чешского правительства Петр Фиала, который сейчас председательствует в ЕС, предостерег от попыток кардинально изменить процесс принятия решений.