Изменится ли система принятия решений в ЕС?

К реформированию системы принятия решений в Евросоюзе призвал федеральный канцлер Германии Олаф Шольц.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом Карлова университета в Праге, он призвал к пересмотру всей существующей концепции. Шольц считает, что целесообразнее будет подводить итоги голосования по большинству голосов. Канцлер призвал применить эту систему, когда на суд государств-членов выносятся важные вопросы Евросоюза. Выступая с программной 60-минутной речью, он фактически попытался очертить будущий путь ЕС. Так, он предложил пересмотреть систему принятия решений в вопросах введения санкций и прав человека. Ранее решения принимались на основе единогласного голосования.