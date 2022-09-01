Российская оппозиция: Украине не хватает оружия для победы, политикам Запада — лидерства 

Однако, по их словам, Запад еще не заинтересован в передаче оружия, которое могло бы предопределить перелом в пользу Украины.

«Если возобладают те тенденции, которые иногда прослеживаются на сегодняшний день в разговорах западных политиков, о том, что, конечно, Украине надо дать не проиграть, но при этом и (Владимир) Путин не должен себя почувствовать проигравшим. Если такие тенденции возобладают и ощущение того, что с существующим объемом оружия Украины может пройти слишком далеко, боюсь, что последствия будут тяжелыми», — сказал Ходорковский.

Каспаров призвал бороться с нарративом, что «нужно помочь Украине, но она не может победить», поэтому нужно договариваться с Кремлем. По его словам, именно этого и добивается российская пропаганда.

Как сказал Литтелл, возникает «странное чувство», что «оружие, которое поставляется в Украину (…), просчитывается так, чтобы оно позволило Украине не проиграть, но не в достаточной мере, чтобы Украина победила».

«Я думаю, что ядерная угроза со стороны Путина произвела сильное впечатление на Запад. Я знаю людей во французском правительстве, они очень серьезно рассматривают эти угрозы и они очень боятся того, что, оказавшись в проигрыше, Путин использует тактическое ядерное оружие в Украине (…). И это объясняет, почему Украине не поставляется достаточно оружия, чтобы на самом деле разбить Россию», — сказал он.

Участники дискуссии также подчеркнули, что самый трудный этап войны предстоит зимой, однако украинцы в большей степени психологически готовы к тому, чтобы выдержать вызовы холодного времени года и борьбу не на жизнь, а на смерть, чем Европа, которая страдает от возросших цен на энергоносители и не вовлекается в конфликт напрямую.

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