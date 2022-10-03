Израиль готовится к новой волне репатриантов

По его словам, правительство намерено дополнительно выделить дополнительные деньги на интеграцию новоприбывших.

«Вслед за недавними событиями в России и в Украине министр финансов Авигдор Либерман и министр репатриации и интеграции Пнинa Тамано-Шато представят решение по выделению дополнительных 90 миллионов шекелей на интеграцию иммигрантов», — подчеркнул израильский премьер-министр.

Также Лапид сообщил, что министерство репатриации и интеграции страны проведет совещание специальной комиссии, чтобы определить порядок подготовки к новой волне массовой репатриации евреев в страну.

В Израиле действует Закон о возвращении евреев на историческую родину, предполагающий материальную и организационную помощь, а также упрощенное получение гражданства прибывающим в страну евреям.