Польша направила Германии ноту о репарациях

Глава польского МИД Збигнев Рау подписал дипломатическую ноту в адрес Берлина по вопросу военных репараций.
Напомним, что 1 сентября в 83-ю годовщину начала Второй мировой войны в Королевском замке в Варшаве был представлен отчет на тему потерь Польши в связи с агрессией и оккупацией нацистской Германией. Председатель правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что польское правительство приняло решение официально добиваться компенсации «за всё, что Германия сделала в Польше с 1939 по 1945 год».
В середине сентября Сейм большинством голосов принял постановление по вопросу требования Польшей компенсации за ущерб, нанесенный Германией во время Второй мировой войны.
На основании отчета об этом ущербе, сумма которого после подсчетов составила 6 триллионов 220 миллиардов 609 миллионов злотых (около 1, 3 триллиона евро) министр иностранных дел Збигнев Рау подписал дипломатическую ноту по вопросу военных репараций, которая будет передана МИД ФРГ:
«Нота выражает убеждение польского министра иностранных дел, что стороны должны незамедлительно предпринять шаги, нацеленные на постоянное, комплексное и окончательное юридическое и материальное урегулирование последствий немецкой агрессии и оккупации в Польше в 1939-1945 годах».