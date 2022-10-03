Польша направила Германии ноту о репарациях

В середине сентября Сейм большинством голосов принял постановление по вопросу требования Польшей компенсации за ущерб, нанесенный Германией во время Второй мировой войны.

На основании отчета об этом ущербе, сумма которого после подсчетов составила 6 триллионов 220 миллиардов 609 миллионов злотых (около 1, 3 триллиона евро) министр иностранных дел Збигнев Рау подписал дипломатическую ноту по вопросу военных репараций, которая будет передана МИД ФРГ:

«Нота выражает убеждение польского министра иностранных дел, что стороны должны незамедлительно предпринять шаги, нацеленные на постоянное, комплексное и окончательное юридическое и материальное урегулирование последствий немецкой агрессии и оккупации в Польше в 1939-1945 годах».