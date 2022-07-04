Израиль и Польша договорились о полной нормализации отношений

Ливне был приступить к исполнению обязанностей летом 2021 года, но все это время находился в Израиле. 26 февраля 2022 года, на фоне российского вторжения в Украину, занимавший тогда пост министра иностранных дел Яир Лапид потребовал от него немедленно вылететь в Польшу для обеспечения лучшей координации между государствами.

Причиной нынешнего кризиса стал принятый в Польше в 2021 году закон об ограничении срока реституции, лишающий евреев права на получение собственности, утраченной их близкими во время Второй Мировой войны. Закон вызвал в Израиле значительное недовольство.

Еще одним напряженным аспектом стал принятый в 2018 году закон о национальной памяти, запрещающий возлагать на польский народ и Польшу как государство коллективную ответственность за Холокост.

Разногласия привели и к прекращению поездок израильских школьников в расположенные на польской территории нацистские лагеря уничтожения. Польские власти обуславливали их проведение ознакомлением с польской точкой зрения. В ходе нынешнего разговора Дуда заявил о важности возобновления поездок.