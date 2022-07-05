С ростом COVID-19 в Литве, НЦОЗ призывает прививаться и ревакцинироваться

«Поэтому мы должны готовиться немедленно. Цифры действительно довольно большие, поэтому я рад тем, кто понимает преимущества прививок, и я призываю жителей быть в курсе, воспользоваться возможностью и не откладывать свои планы на вакцинацию», — сказала временно возглавляющая НЦОЗ, глава отделения управления инфекционными заболевания Гедре Алексене.

Специалисты НЦОЗ призывают следовать рекомендациям, опубликованным специалистами, прислушиваться к мнению врачей и принимать правильное решение относительно вакцинации: те, кто еще не был привит, должны начать курс вакцинации, тем, кто уже был привит по первичной схеме вакцинации получить бустерную дозу.

В настоящее время все жители в возрасте от пяти лет могут быть вакцинированы по календарю первичной вакцинации, а лица в возрасте 12 лет и старше могут получить бустерную дозу вакцины. Для вакцинации вам следует обращаться к семейному врачу и проконсультироваться с ним.

НЦОЗ также напоминает, что взрослые с хроническими иммунодефицитными заболеваниями или ослабленным иммунитетом могут пройти вакцинацию четвертой дозой вакцины против COVID-19.

При появлении симптомов заболевания рекомендуется не посещать общественные места, носить медицинские маски в общественных местах, в общественном транспорте, особенно в утренние и вечерние часы пик, соблюдать безопасную дистанцию ​​в два метра в закрытых помещениях, чаще мыть руки, проветривать помещение.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено