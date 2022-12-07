Израиль и США разработают лазерное оружие против ракет

В качестве базы для будущей разработки послужит система лазерной защиты Iron Beam, которую разработали Rafael и Министерство обороны Израиля.

С мощностью 100 киловатт Iron Beam намерен стать действенной системой противовоздушной обороны наземного базирования. Она сможет действовать против ракет, мин, дронов и других угроз, непосредственно поражая цели высокоэнергетическим лазером.

Напомним, что Израиль первым отеагировал на информацию в СМИ о поставках иранских ракет в Россию. В частности, министр по делам диаспоры Нахман Шай предлагает своему правительству начать оказывать военную помощь Украине — сравнимую с той, какую она получает от США или НАТО.