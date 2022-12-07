В Вильнюсе – трехсторонний призыв увеличить помощь Украине, оценить есть ли РФ место в ООН

По ее словам, важнейшей всеобъемлющей целью является членство Украины в Европейском Союзе и НАТО.

Декларацию подписали председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук и глава Сената Польши Томаш Гродский.

Спикер Сейма Литвы заявила, что этот формат сотрудничества трех государств «можно сравнить с ледоколом», который помогает убедить более скептически настроенные страны поддержать Украину.

Между тем Гродский отметил целесообразность расширения формат до «четырехугольника», включающего представителей Беларуси, «которые не пострадали от военной агрессии, но находятся под очень сильным давлением» со стороны режима Александра Лукашенко.

Стефанчук поблагодарил своих коллег за поддержку, подчеркнув, что поддержка международных партнеров важна в деле сопротивления агрессии.

«Среди всех международных партнеров Литва и Польша — лидеры, которые помогают и на политическом уровне, и на экономическом, на уровне санкций», — сказал председатель Верховной Рады.

Он подчеркнул, что возмещение Украине ущерба, причиненного Россией, наказание виновных в суде и дальнейшая евроатлантическая интеграция — это названный в декларации «наш путь возвращения в Европейский дом».

В декларации осуждаются попытки России аннексировать временно оккупированные территории Украины и подтверждается стремление к тому, чтобы Россия «полностью и безоговорочно» вывела все свои вооруженные силы со всей Украины.

В декларации содержится призыв к международному сообществу поддерживать и усиливать санкционное давление на Россию, чтобы «продолжать существенное снижение способности государства-агрессора продолжать войну против Украины» и продолжать оказывать политическую, экономическую, финансовую, гуманитарную, военную и другую помощь обороняющейся стране.

Также предлагается оценить законность членства России в Организации Объединенных Наций, особенно в качестве постоянного члена Совета Безопасности, и членства в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

«Изгнание России из всех международных объединений, где это возможно, — это солидарность, и Украина благодарна за такую ​​солидарность», — сказал Стефанчук.

Председатели парламентов подчеркивают, «чрезвычайную важность» ускорения поставок Украине систем ПВО и ПРО и срочного оказания международной поддержки энергетическому сектору страны.

Трехсторонняя ассамблея Литвы, Польши и Украины, которая проходит в среду в Вильнюсе, была создана в 2005 году в украинском городе Луцк. Это консультативный межпарламентский орган, который рассматривает вопросы и проекты, представляющие общий интерес.

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