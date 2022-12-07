ЕС запретит импорт товаров, которые способствуют вырубке лесов

Европейский парламент и государства-члены ЕС договорились запретить импорт продуктов, которые способствуют вырубке лесов, таких как какао, кофе и соя, и это решение может затронуть Бразилию.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в заявлении Европарламента это решение касается пальмового масла, древесины, говядины и каучука, а также различных сопутствующих материалов (кожа, шоколад, мебель, печатная бумага, древесный уголь).
Ввоз будет запрещен, если эта продукция поступает из регионов, вырубленных после декабря 2020 года, с учетом ущерба, нанесенного лесу.
Компании-импортеры будут нести ответственность за цепочку поставок и должны будут подтвердить свою прослеживаемость с помощью данных геолокации урожая, которые могут быть связаны со спутниковыми снимками.
По данным неправительственной организации World Wide Fund for Nature, ЕС несет ответственность за 16 процентов вырубки лесов в мире за счет импорта и является вторым по величине разрушителем тропических лесов после Китая.
Это решение будет распространено и на другие лесные экосистемы, находящиеся под угрозой исчезновения, такие как саванна Серрадо (Бразилия/Парагвай/Боливия), откуда поступает часть импорта сои в ЕС.