Науседа обсудил со Стефанчуком ход войны в Украине, выразил поддержку

Как сообщает президентский офис, лидер Литвы пообещал председателю Верховной Рады Украины, что Литва вместе со своими союзниками продолжит делать все, чтобы помочь Украине победить в этой войне и пережить зиму.

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos nuotraukos/ Robertas Dačkus

Глава государства обсудил со Стефанчуком ход войны России в Украине и отметил, что целенаправленно нанося удары по гражданскому населению и объектам критической инфраструктуры в Украине, Россия стремится истощить Украину, посеять в стране хаос и панику. По словам главы государства, это очередное военное преступление кремлевского режима.

На встрече президент заявил о необходимости добиваться ответственности России за преступления агрессии в Украине и выразил решительную поддержку Литвой инициативы Украины о создании специального трибунала для расследования военных преступлений России в Украине.

Руководитель страны также подчеркнул, что российские «мирные переговоры» не принесут мира, а лишь создадут возможность для России перегруппироваться и укрепить свой военный потенциал. По словам президента, война закончится только тогда, когда Россия выведет все свои войска со всей территории Украины.

«На встрече президент также выразил решительную поддержку Литвой заявки Украины на членство в Евросоюзе, подчеркнул, что Литва выступает за ускоренное начало переговоров и ровный переговорный процесс», — говорится в сообщении.

На встрече также обсуждался предстоящий в Вильнюсе саммит НАТО.

По словам главы государства, одним из важнейших вопросов саммита НАТО станет политическое сотрудничество между НАТО и Украиной.

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