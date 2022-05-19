Израиль почти полностью отменяет ковидные ограничения при въезде

Как сообщает Минздрав Израиля, с 21 мая эта страна отменяет практически все противокоронавирусные ограничения при въезде.
Так, въезжающим не потребуется ПЦР-тест до вылета в Израиль. Также не нужен тест по прибытии. Тест перед вылетом из Израиля тоже не будут требовать. Не нужен обязательный 24-часовой карантин, маски в аэропортах, морских портах и на КПП на сухопутных границах.
Пока ещё действующими требованиями остаются заполнение декларации о въезде в течение 48 часов до вылета и предъявление страхового полиса, покрывающего лечение от COVID-19.tourister.ru