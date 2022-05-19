Израиль почти полностью отменяет ковидные ограничения при въезде

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Как сообщает Минздрав Израиля, с 21 мая эта страна отменяет практически все противокоронавирусные ограничения при въезде.

Так, въезжающим не потребуется ПЦР-тест до вылета в Израиль. Также не нужен тест по прибытии. Тест перед вылетом из Израиля тоже не будут требовать. Не нужен обязательный 24-часовой карантин, маски в аэропортах, морских портах и на КПП на сухопутных границах.