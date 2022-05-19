Глава Минобороны Литвы надеется на поддержку Норвегии в расширении батальонов НАТО

«На предстоящем саммите в Мадриде мы ожидаем существенных решений, которые усилят оборону восточной части НАТО. Я думаю, что это является общим интересом, мы должны вместе преследовать общие цели, — сказал литовский министр. – Силы eFP должны быть увеличены до размера бригады, и мы ожидаем поддержки со стороны Норвегии».

Встреча лидеров Североатлантического союза состоится в Мадриде, (Испания) в июне. Как надеются литовские представители, на ней НАТО пересмотрит планы обороны восточного фланга и возьмет на себя обязательство преобразовать Силы передового базирования, дислоцированные в странах Балтии и Польше, из батальонов в бригады.

Анушаускас поблагодарил Норвегию за ее вклад в обеспечение безопасности Литвы и за направление дополнительных военных после вторжения кремлевских войск в Украину в конце февраля.

Силы Осло в Литве, насчитывающие около 200 человек, несут службу в Международном батальоне НАТО в Рукле.

Со своей стороны Грам, вступивший в должность министра обороны в прошлом месяце, сказал, что Литва является хорошей принимающей страной.

«Хорошие отношения между Норвегией и Литвой носят долгосрочный характер, (…) и это особенно важно в нынешних обстоятельствах, которые мы переживаем в Европе», — сказал министр.

По его словам, вклад страны в Международный батальон НАТО также очень важен для Норвегии, так как обеспечивает стабильность региона и предсказуемость ситуации.

«Это пока самые многочисленные силы, развернутые нами за границей», — сказал Грам.

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