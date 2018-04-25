Израиль запасается лекарствами

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Министерство здравоохранения Израиля приказало больницам и больничным кассам провести экстренную закупку лекарств, прививок, медицинских аксессуаров и приборов.

В рядовых случаях запаса препаратов должно хватить на четыре месяца. Запас препаратов, определенных министерством здравоохранения как критически важные, должен быть сделан на полгода.

Распоряжение вызвано опасениями, что распространяющаяся эпидемия коронавируса COVID-19 приведет к нарушению глобальной цепочки производства и снабжения и может спровоцировать дефицит лекарств в стране.

Как сообщает The Marker, стоимость закупок, которые предстоит сделать израильским медицинским учреждениям, оценивается в 2 миллиарда шекелей.