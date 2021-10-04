Извержение вулкана на Канарах усилилось

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На Канарских островах из-за обрушения одной из сторон вулкана Кумбре-Вьеха усилилось его извержение. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщает Aljazeera.

Отмечается, что вулкан выбросил высоко в небо столб лавы, а северная сторона вулкана обрушилась. Это привело к еще более быстрому и мощному извержению.

В результате обрушения сформировался новый поток лавы, который угрожает нескольким близлежащим городам.

Вулкан Кумбре Вьеха разрушил уже более 900 зданий. Около 6000 человек были эвакуированы из домов на острове Ла Пальма при населении около 83000 человек.

Напомним, 19 сентября на Пальме началось извержение вулкана Кумбре-Вьеха в районе населенного пункта Эль-Пасо. Из кратера происходит активный выброс вулканических материалов. Потоки лавы уже разрушили 855 домов и еще 126 частично повредили. Из соображений безопасности были эвакуированы более 6 тысяч человек. Позже сообщалось, что у вулкана на Пальме открылась новая трещина, в результате чего образовались два новых потока лавы.