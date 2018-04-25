default image
С наступающим 2020 годом!

Подробнее...
default image
В Вильнюсе общественный транспорт в канун Нового года будет бесплатным

Подробнее...
default image
Торговые центры в Литве не будут работать на Рождество, а некоторые и 1 января

Подробнее...
default image
Новогодний фейерверк на Кафедральной площади

Подробнее...
default image
Год катастроф. Главные мировые события-2019

Подробнее...
default image
Главные научные открытия и достижения 2019 года

Подробнее...
default image
Строящие стадион в Каунасе турки начали голодовку из-за невыплаты заработной платы

Подробнее...
default image
Известные миллиардеры стали богаче на четверть в этом году

Подробнее...
default image
С 1 января - новые налоги и льготы: семь основных изменений

Подробнее...
default image
Власти Парижа запретили манифестации "желтых жилетов" на Елисейских полях 31 декабря

Подробнее...
default image
Я.Неверович сомневается в новой модели обслуживания терминала СПГ

Подробнее...
default image
Госсекретарь США Помпео посетит Беларусь 4 января

Подробнее...
default image
Каунас в начале года объявит конкурс подрядчика "Острова науки"

Подробнее...
default image
"Газпром" подписал с Украиной мировое соглашение

Подробнее...
default image
Eddy Travels привлек 450 тыс. долларов инвестиций и учредил предприятие в Литве

Подробнее...
default image
Зола с электростанции Ignitis grupe пойдет на восстановление острова в Норвегии

Подробнее...
default image
Зеленский подписал закон об ограничении депутатской неприкосновенности

Подробнее...
default image
Жителям Чехии напомнили о необходимости срочно чипировать собак

Подробнее...
default image
Šiauliu bankas оштрафован на 0,88 млн евро

Подробнее...
default image
Начато расследование по осквернению крестов с надписями в поддержку Гонконга

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

Известные миллиардеры стали богаче на четверть в этом году

  • Фото pixabay.com

Известное финансовое агентство Bloomberg опубликовало данные анализа денежных накоплений богатейших людей мира в 2019 году. 

Выяснилось, что совокупное богатство 500 самых богатых людей в мире составляет $5,9 трлн, что почти на 25% или на $1,2 трлн больше, чем в прошлом году. 

Богатейшим в мире остается американский миллиардер Джефф Безос, состояние которого оценивается в $116 млрд, несмотря на потерю $9 млрд при разводе. 

Самым молодым миллиардером стала Кайли Дженнер, создательница одноименной линии косметики. Ее компания Kylie Cosmetics в этом году подписала эксклюзивное партнерство с Ulta Beauty Inc., после чего Дженнер продала 51% акций за $600 млн. 

реклама

Больше всего денег заработал Бернар Арно, его состояние увеличилось на $36,5 млрд, Билл Гейтс и Марк Цукерберг также стали богаче более чем на $20 млрд. 

Напомним, в ноябре Билл Гейтс обошел Джеффа Безоса в рейтинге богачей. Впервые за два года основатель Microsoft вернул себе титул самого богатого человека на планете. 

korrespondent.net

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600