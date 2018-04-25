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Извлечение ядерного топлива на двух реакторах «Фукусимы-1» отложат до 2028 года

  • By Rikujojieitai Boueisho — Image https://lh6.googleusercontent.com/-2V__5sAtJFM/UTprenBdnjI/AAAAAAAAA6Q/Uko4kgjIpUo/d/23.3.22%2525EF%2525BC%25259F%252520%2525EF%2525BC%2525A3%2525EF%2525BC%2525B2%2525EF%2525BC%2525A6%2525EF%2525BC%25259A%2525E6%252594%2525BE%2525E6%2525B0%2525B4%2525E6%252594%2525AF%2525E6%25258F%2525B4%2525EF%2525BC%252588%2525EF%2525BC%252593%2525E5%25258F%2525B7%2525E6%2525A9%25259F%2525EF%2525BC%252589%2525E2%252580%2525BB%2525EF%2525BC%252591%2525EF%2525BC%252590%2525EF%2525BC%252593%2525E9%25259A%25258A%2525E6%252592%2525AE%2525E5%2525BD%2525B1.jpgGallery https://picasaweb.google.com/lh/photo/jdMGcavDRb40vQV8RXvqptMTjNZETYmyPJy0liipFm0, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31890252

Энергетическая компания Tokyo Electric Power пересмотрит среднесрочный план ликвидации аварии на АЭС «Фукусима-1» и перенесет сроки извлечения отработавшего ядерного топлива на первом и втором реакторах станции, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Начать всю операцию планировалось еще в 2017 году, но из-за необходимости проведения дополнительной оценки безопасности сроки неоднократно переносились. Ориентировочной датой до настоящего времени компания обозначала 2023 год. Однако при проведении операции на третьем реакторе в апреле 2019 года возникли сложности, которые заставили ликвидаторов вновь перенести начало работ на других энергоблоках на пять лет вперед — до 2028 года. К этому времени вокруг первого реактора будет возведен новый защитный саркофаг. Он не позволит радиации распространяться непосредственно во время извлечения топливных стержней.

Полностью же ликвидировать станцию планируется только к 2040-м годам.

Авария на АЭС «Фукусима-1» произошла в марте 2011 года, когда из-за удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в трех энергоблоках расплавилось топливо, которое прожгло защитные корпуса реакторов. Это сопровождалось взрывами водорода и выбросом большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающего к станции района.

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belta.by

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