Извлечение ядерного топлива на двух реакторах «Фукусимы-1» отложат до 2028 года

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Энергетическая компания Tokyo Electric Power пересмотрит среднесрочный план ликвидации аварии на АЭС «Фукусима-1» и перенесет сроки извлечения отработавшего ядерного топлива на первом и втором реакторах станции, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Начать всю операцию планировалось еще в 2017 году, но из-за необходимости проведения дополнительной оценки безопасности сроки неоднократно переносились. Ориентировочной датой до настоящего времени компания обозначала 2023 год. Однако при проведении операции на третьем реакторе в апреле 2019 года возникли сложности, которые заставили ликвидаторов вновь перенести начало работ на других энергоблоках на пять лет вперед — до 2028 года. К этому времени вокруг первого реактора будет возведен новый защитный саркофаг. Он не позволит радиации распространяться непосредственно во время извлечения топливных стержней.

Полностью же ликвидировать станцию планируется только к 2040-м годам.

Авария на АЭС «Фукусима-1» произошла в марте 2011 года, когда из-за удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в трех энергоблоках расплавилось топливо, которое прожгло защитные корпуса реакторов. Это сопровождалось взрывами водорода и выбросом большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающего к станции района.