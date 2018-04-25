Брюссель давит на Литву по вопросу написания нелитовских фамилий

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Европейская Комиссия (ЕК) запросила у литовских ведомств объяснения по поводу мер, которые намечается предпринять по вопросу написания личных имен граждан других стран Евросоюза.

Как утверждают брюссельские должностные лица, граждане ЕС сталкиваются в Литве с препятствиями, когда пытаются получить паспорта или документы удостоверения личности, если в их личных именах имеются буквы q, x или w, которых нет в литовском алфавите.

«Мы были бы благодарны, если литовские ведомствам объяснили, которые структурные меры приняты для обеспечения того, чтобы органы литовской власти незамедлительно признали личные имена граждан ЕС, которые часто передвигаются», – написала в письме представительнице Литвы при ЕК гендиректор по правосудию и делам потребителей ЕК Тиина Састола.

Литовские суды не раз обязывали госведомства разрешить написание в документах личных имен с нелитовскими буквами q, x или w.