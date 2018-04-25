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Рождественское поздравление Президента Литовской Республики Гитанаса Науседы и госпожи Дианы Науседене

  • Фото lrp.lt

Дорогие жители Литвы!

Вот и наступил тот удивительный момент, когда мы словно ручейки из разных уголков планеты и Литвы сливаемся в самое дорогое для нас – наши семьи.

В канун рождения младенца Иисуса мы друг друга крепко обнимаем, прижимаем к сердцу, ласкаем взглядом. За общим столом мы делимся облатками. Маленькие и большие, сильные и усталые – мы все останавливаемся перед вечным и незыблемым.

Давайте перенесем это настроение и в 2020 год. Посмотрим на незнакомца глазами близкого человека, улыбнемся приунывшему, поможем подняться споткнувшемуся, дадим надежду отчаявшемуся!

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Дорогие, уютного вам и теплого Сочельника!

Радостного и волшебного рождественского утра нашим малышам!

Счастливого и радостного Рождества Христова каждому жителю Литвы!

Будьте счастливы!

Гитанас Науседа, Президент Литовской Республики

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