JAV iš gynybos biudžeto skirs 175 mln. dolerių Baltijos valstybėms

Фото pixabay.com

Jungtinės Valstijos iš savo gynybos biudžeto skirs 175 mln. dolerių (157,7 mln. eurų) Estijai, Latvijai ir Lietuvai, be to, pirmą kartą per visą istoriją bus skirta lėšų Baltijos šalių oro erdvės gynybos plėtrai.

Iš 2020 metų JAV gynybos biudžeto karinio bendradarbiavimo su Baltijos valstybėmis plėtojimui bus skirta 125 mln. dolerių (112,6 mln. eurų). Taip pat pirmą kartą Pentagono biudžete sukuriama atskira, 50 mln. dolerių (45 mln. eurų) eilutė Baltijos šalių oro erdvės gynybos plėtrai remti, paskelbė Estijos gynybos ministerija.

Estijos gynybos ministras Juri Luikas (Jūris Luikas) sakė, kad atgrasomosios ir gynybinės pozicijos stiprinimas Baltijos valstybėse, įskaitant oro erdvę ir oro erdvės gynybos klausimus, yra svarbus bendrai NATO ir pačioms Jungtinėms Valstijoms.

„Mūsų sąjungininkas aiškiai patvirtina savo įsipareigojimą dėl kolektyvinės gynybos rytiniame Europos sparne“, – pridūrė J. Luikas.