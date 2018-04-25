К бабушке … за сигаретами

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В Литве уволили пограничника, который занимался контрабандой сигарет и хранил ее в доме своей бабушки, сообщает пресс-служба Службы охраны государственной границы (VSAT).

В конце апреля сотрудники погранслужбы в окрестностях поселка Девенишкес Шальчининкского района, недалеко от границы с Белоруссией, нашли подозрительные следы от автомобильных шин. Однако признаков нарушения госграницы не было. Пограничники шли по следу на протяжении пяти километров, пока не вышли к усадьбе в деревне Камучяй.

Оказалось, что дом принадлежит бабушке одного из сотрудников Вильнюсской погранслужбы. Во время обыска обнаружили 20 коробок, в которых находились десять тысяч контрабандных сигарет с белорусскими акцизными марками. Их стоимость составляет примерно 32,7 тысячи евро.

В тот же день был задержан пограничник вне службы. Он признался, что привез сюда сигареты, которые якобы нашел в лесу. До суда его отстранили от службы.

«Командир Вильнюсской команды VSAT Саулюс Тамулявичюс подписал приказ об увольнении 24-летнего пограничника Падварионисской пограничной заставы», – сообщает пресс-служба.

Решение принято после получения обвинительного вердикта Вильнюсского окружного суда. Уволенный пограничник прослужил почти три года. Его оштрафовали на 9,8 тысячи евро.

По сообщению пресс-службы Службы охраны государственной границы (VSAT), во время патрулирования деревни Ракяй в Варенском районе пограничники заметили мужчину возле уединенной усадьбы. Это был владелец дома, расположенного всего в 25 метрах от литовско-белорусской границы – 41-летний гражданин Белоруссии. Он нес две сумки, однако, увидев пограничников, мужчина выбросил одну в колодец, а другую быстро отнес за дом.

Сотрудники погранслужбы предположили, что мужчина попытался избавиться от улик. Из колодца они достали сумку, в которой находились сигареты, за домом их ждала такая же находка. Всего должностные лица обнаружили тысячу пачек сигарет с белорусскими акцизными марками.

Гражданин Республики Беларусь заявил пограничникам, что сигареты не его. Начато расследование. Кинолог с собакой проверил район, однако больше никаких нарушений границы, людей и незаконных предметов найдено не было. Мужчину могут оштрафовать на сумму до 6 тысяч евро.

Подготовлено по BNS, ru.delfi.lt и литовским СМИ