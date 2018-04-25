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Ирландский паспорт в десятке лучших

Фото russianireland.com
Ирландское гражданство в десятке лучших гражданств мира по таким показателям, как масштаб экономики государств, уровень развития человеческого потенциала, общественный порядок и стабильность, визовые отношения, а также возможность переезжать из страны в другие государства для проживания и работы.

Опубликована новая версия рейтинга гражданств стран мира , в котором первое место заняла Франция.

Французский паспорт уже восьмой год удерживает первую строчку в списке. В этом году Франции удалось набрать 83,5 процента из возможных 100.Второе место с 82,8 процента досталось Германии, третью строчку заняла Дания — 81,7 процента. Четвертое место поделили Швеция и Норвегия: 81,5 процента. На пятом месте расположилась Исландия с 81,4 процента.

В десятку лидеров рейтинга также вошли  Финляндия,  Италия,  США, Ирландия и Испания.

russianireland.com

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