К. Кальюлайд: Эстония купит вакцины третьих стран, если они будут подтверждены в ЕС

«Нет какого-то моря вакцины Sputnik V, которое мы не хотим взять оттуда. Вакцины Sputnik V продано больше, чем произведено, и мы точно не знаем, как будет дальше с ее доставкой», — сказала глава Эстонии.

Литва же определилась не покупать российскую вакцину Sputnik V, даже если ее подтвердит ЕАЛ.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис говорил, что относится к этой российской вакцине как к политическому инструменту.

В ЕС вакцину Sputnik V сейчас использует Венгрия, о ней ведут переговоры Австрия, Чехия.

Литовский президент говорит, что говорить о других вакцинах от альтернативных производителей «не очень серьезно», так как по ним не начата процедура подтверждения в ЕАЛ.

По словам главы государства, сейчас ожидается подтверждение вакцин западных производителей.

«Мы получаем известия, что процесс с отдельными производителями и их легитимизацией поставлять вакцины подходит к концу. Здесь мы говорим, прежде всего, о вакцине Johnson & Johnson. Есть еще целый ряд других производителей, вероятная авторизация которых, вполне вероятно, состоится еще во втором квартале года», — сказал Г. Науседа на пресс-конференции.

«Сегодня мы слишком много говорим о планах одного из производителей, их изменениях, поскольку эти планы могут еще на следующей неделе измениться в ту или иную сторону. Поэтому я очень хочу призвать говорить о поставках вакцин в целом, и подготовиться не просто копировать факты, которые были в прошлом, а смотреть вперед и видеть динамику процесса» – сказал Г. Науседа.

«Все, что было в прошлом, мы экстраполируем на будущее, и тогда делаем выводы, которые являются неправильными. Они уже вынудили несколько раз менять сроки вакцинации и прогнозы ее скорости», – добавил он.

На этой неделе Министерство здравоохранения Литвы сообщило BNS, что с марта в течение четырех месяцев AstraZeneca намерена поставлять на четверть меньше вакцин, чем планировала, поэтому ожидается пересмотр графика прививок.