К. Навицкас обсудит экспорт с министром сельского хозяйства США

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Литовский министр сельского хозяйства Литвы Кястутис Навицкас на этой неделе находится в США, где намерен обсудить с министром сельского хозяйства США Томом Вилсаком возможности сотрудничества стран и развития экспорта продукции в США.

Ответственные за сельскохозяйственную политику должностные лица Литвы и США такого ранга встретятся впервые, сообщило Министерство сельского хозяйства.

К. Навицкас также планирует встретиться с руководством Департамента сельского хозяйства Пенсильвании, посетить прогрессивные фермерские хозяйства штата.

Во время визита министр встретится с послом Литвы в США, генеральным консулом Литвы в Чикаго, а также с генеральным почетным консулом в Пенсильвании, предпринимателями, работающими в секторе пищевой промышленности.