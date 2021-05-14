К осени в школах Литвы оборудуют классы для обучения удаленно и в присутствии

Nuotrauka smm.lt/ autor. Artūras Žukas

Правительство Литвы выделило из собственного резерва 98 млн евро для устранения последствий пандемии: часть средств выделено на оборудование гибридных классов к осени, чтобы обеспечить эффективное удаленное обучение.

«Гибридные классы нужны для того, чтобы в школах мы могли качественно осуществлять смешанное обучение, то есть, чтобы обучение могло происходить и в присутствии в классе, и удаленно. При наличии такого оборудования мы можем это делать качественно», – заявила на заседании правительства министр образования Юргита Шюгждинене.

Она утверждает, что в этом будут участвовать и самоуправления, поэтому ожидается уже осенью создать возможности для качественного смешанного обучения, если это потребуется.

По словам премьера Игрида Шимоните, о потребности таких классов активно говорят и руководители самоуправлений.

Для этого из правительственного резерва выделено 3,9 млн евро. Еще 5,1 млн евро выделено на реализацию мер Программы хорошего самочувствия.

Программа хорошего самочувствия, по словам министра, будет Фонд выбираемых услуг для школ, который призван восстанавливать эмоциональное здоровье школьников, их физическое состояние и социальные навыки.

Она отметила, что эти услуги особо важны, поскольку видна упавшая мотивация школьников и плохое их самочувствие.

В среду правительство одобрило выделение почти 100 млн евро на устранение последствий пандемии. Основную часть этой суммы, 82,9 млн евро составили средства, выделенные Министерству социальной защиты и труда для финансирования работников предприятий, которые отправлены в простои, на трудовые субсидии и прочие выплаты.

6 млн евро выделено Министерству здравоохранения. Еще 49 тыс. евро выделено на покрытие расходов по распределению вакцин. Почти 580 тыс. евро выделяется на расходы по приобретению мер личной защиты и медицинской помощи.