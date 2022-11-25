К вопросу о неприязни в обществе

«Мы знаем ситуацию, в которой сейчас живем, и какие новости мы слышим с конца февраля. Не удивило, что есть действительно сильная поддержка в целом группы беженцев. Когда мы говорим о социальной дистанции, в этой связи жители Литвы подразумевают, что речь в первую очередь идет о беженцах из Украины», — сказала она.

61,3% респондентов указали, что за последние пять лет их мнение о беженцах ухудшилось. Доля тех, кто считает, что их отношение к беженцам ухудшилось, снижается – в 2021 году так считали 71,8% опрошенных. 79,7% участников опроса поддерживают прием беженцев из Украины, спасающихся от войны.

Данные опроса также показывают общее снижение негативного отношения общества к беженцам.

В опросе 27,3% респондентов заявили, что не хотели бы жить по соседству с беженцами (в 2021 году таких было – 47,1%), 13,9% – что не хотели бы работать на одном рабочем месте (27,7% в 2021 году).

33% респондентов не хотели бы сдавать жилье беженцам (48,3% в 2021 году).

Также уменьшилось количество людей, не согласных с принятием в Литве мусульманских беженцев из-за климатических изменений.

«Мы видим более позитивное отношение к мусульманам, иракцам и сирийцам, которое в последние годы было довольно негативным», – сказала Блажите.

Результаты опроса 2022 года показывают, что увеличилось количество людей, поддерживающих применение интеграционных мер к беженцам, проживающим в Литве и прибывающим в страну.

Большинство – 80% – поддержали организацию обучения детей (в 2021 году – 62%), организацию курсов литовского языка – 75% (в 2021 году – 60%), организацию бесплатных юридических консультаций – 60% респондентов (45% в 2021 году).

Между тем результаты опроса показывают, что количество людей, не желающих жить по соседству с русскими, увеличилось – с 6,2% в 2021 году до 16% в 2022 году.

Эксперты связывают это с вторжением России в Украину.

По данным на 2022 год, 23,1% опрошенных не хотели бы сдавать свое жилье русским (9,9% в 2021 году), 13,6% не хотели бы работать с русскими на одном рабочем месте (4,5% в 2021 году).

На вопрос о том, как изменилось мнение о тех или иных группах общества за последние пять лет, 74,6% опрошенных указали, что отношение к русским, проживающим в Литве, значительно ухудшилось или скорее ухудшилось, чем улучшилось. В 2021 году так думали 26,7%.

«Неудивительно, что отношение к русским также становится негативным. Потому что чаще всего мы слышим о русских с негативной позиции», – сказала Блажите.

При этом около 64,4% участвовавших в опросе жителей Литвы отметили, что их отношение к проживающим в Литве украинцам значительно улучшилось за последние пять лет или скорее улучшилось, чем ухудшилось. Таких же респондентов в 2021 году было 48,7%.

Как и в прошлом году, большинство респондентов указали, что не хотели бы жить по соседству с цыганами (58,6%), людьми, вышедшими из мест лишения свободы (57,7%), и не хотели бы сдавать свое жилье людям, которые вышли из тюрем (63%), и цыганам (59%).

Согласно опросу, основным источником информации о различных группах беженцев и мигрантов остаются средства массовой информации, за исключением беженцев из Украины, с которыми 37% заявили, что имели личный контакт.

Более двух третей респондентов опроса заявили, что им известно из СМИ о гражданах стран, не входящих в Европейский союз, которые ходатайствовали о предоставлении убежища в Литве (61%) и которым было предоставлено убежище в стране (65%), а также о мигрантах, въехавших в Литву нелегально (64%).

По словам Неринги Юрчюконите, руководителя программы мониторинга СМИ и журналистских инноваций Media4Change, такие данные подтверждают важную роль СМИ в формировании общественного мнения.

«Я осмелюсь сказать, что роль СМИ очень важна. Мы не случайно видим, что жители и респонденты в опросе заявляют, что их мнение сформировано СМИ», – сказала она.

По словам Юрчюконите, на это важно обращать внимание, поскольку из-за большой стигматизации, социальной дистанции или других обстоятельств таких людей мы редко встречаем и идентифицируем.

«Действительно, роль СМИ очень важна. Особенно с учетом того, что те группы, в отношении которых дистанция наибольшая, встречаются не так легко и люди не имеют возможности составить свое личное мнение из личного опыта», — заявила общественный деятель.

Опрос проводился с 16 по 27 сентября 2022 года, были опрошены 1024 жителя Литвы в возрасте от 18 лет и старше. Опрос проводился в 124 населенных пунктах, 30 городах и 57 сельских местностях. Погрешность результатов исследования составляет 3,1%.

Между тем группа мониторинга СМИ Media4Change проанализировала более 100 тыс. источников, в которых упоминаются группы, испытывающие наибольшую социальную дистанцию. По данным организации, отслеживалась работа пяти телеканалов, 11 радиостанций, 428 интернет-порталов, 115 республиканских и региональных печатных изданий.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ