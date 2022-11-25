МВД ужесточает правила въезда иностранцев

Министр подписала поправки к указам, которые изменяют порядок выдачи документов иностранцам, желающим находиться или проживать в Литве, сообщило Министерство внутренних дел.

Поправки устанавливают требования к представлению дополнительных документов или информации для определенных категорий иностранцев, которые обращаются за визой, видом на жительство в Литве или карточкой вида на жительство для члена семьи гражданина Европейского cоюза.

По информации МВД, непредоставление запрашиваемой информации или предоставление недостоверных данных поможет Департаменту миграции более эффективно оценивать риск незаконной миграции и принимать решения о выдаче или аннулировании документов.

Кроме того, запланированы и другие меры, которые в сотрудничестве с другими государственными учреждениями позволят усилить контроль за пребыванием и жизнью иностранцев в Литве.

Министр поручила Департаменту миграции проверить наличие в Литве иностранцев из Беларуси, особенно граждан России, в том числе имеющих двойное гражданство, которые прибыли по схеме перевода бизнеса.

Также Департамент миграции обязан уделить особое внимание процедурам утраты гражданства Литвы в случаях, когда гражданин Литвы приобретает гражданство Беларуси или России.

Министерство внутренних дел также планирует внести поправки, которые предусматривали бы возможность ограничения выдачи или изменения документов, дающих право на проживание в Литве иностранцам, отмену уже выданных документов, позволяющих ограничить предоставление определенных услуг таким иностранцам или заключение сделок, а также рассмотрение вопросов получения этими иностранцами литовского гражданства.

Тем временем

Недвижимость не дает права на получение ВНЖ

В этом году граждане России приобрели в Литве 700 объектов недвижимости, в 2021 году было куплено почти 800, сообщает портал LRT.

В настоящее время шенгенские визы гражданам России не выдаются, а количество покупаемой ими недвижимости в Литве сокращается незначительно. По словам председателя Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне консерватора Лауринаса Кащюнаса, инициируются поправки в законодательные акты, препятствующие приобретению гражданами России недвижимости в Литве во время чрезвычайного положения.

МВД утверждает, что владение недвижимым имуществом в Литве не дает права на получение вида на жительство (ВНЖ) или национальной визы, а также не является основанием для допуска граждан России в Литву.

По данным Центра реестров, в этом году граждане Беларуси приобрели в Литве около 380 объектов недвижимости, в прошлом году – около 390.

Средняя стоимость сделок, заключенных гражданами России и Беларуси в Литве в этом году, составляет около 80-90 тыс. евро.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ