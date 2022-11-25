Привлекательность и престиж госслужбы падают

«Хотя только неделю назад парламентарии отложили рассмотрение реформы на «неопределенное время», Ингрида Шимоните и Агне Билотайте в очередной раз вносят в Сейм законопроект о государственной службе, в связи с чем Юридический департамент Сейма представил угрожающие выводы о противоречии Конституции страны. Такое поведение консерваторов, по меньшей мере, безответственно», — считает В. Блинкявичюте.

В то же время член Сейма социал-демократ Гинтаутас Палуцкас не сомневался, что предлагаемая реформа достигнет целей, противоположных декларируемым.

«Они (правящие) хотят урезать социальные гарантии для госслужащих, которые существуют по всей Западной Европе. Это компенсация за компетенцию, требуемую государством. До сих пор дополнительный процент к окладу предусматривался за выслугу лет, за отработанное время. Такого больше не будет», — поясняет депутат.

В октябре юристы парламента заявили, что инициированный А. Билотайте законопроект противоречит Конституции прежде всего потому, что реформа не устанавливает максимальных коэффициентов должностного оклада. Это отдается на откуп руководителям.

«Проект правительства не предусматривает размеров заработной платы. Размер заработной платы будет определяться руководителями. Не является ли это прямым путем к полной непрозрачности, кумовству (т.е. покровительству друзей, родственников) и коррупции?» — спрашивает Г. Палуцкас.

Депутат также критикует стремление правящих ввести «двухступенчатую систему оплаты труда».

«Рядовым работникам остается базовая сумма, а руководителям предоставляется льготный период: их заработная плата привязана к средней заработной плате и индексируется по средней заработной плате. Эта двухскоростная система совершенно отвратительна, с моральной и политической точки зрения неприемлема», — отмечает Г. Палуцкас.

Социал-демократ Раса Будбергите предлагает «не ломать систему госслужбы»: по ее оценке, привлекательность и престиж госслужбы опасно падают.

«Сформировался огромный разрыв. Необходимо срочно увеличить финансирование и обеспечить достаточную заработную плату для всех звеньев службы. Действующая законодательная база позволяет продвигать перспективных сотрудников, но не выделяет на это средства. Это не проблема с законом, просто нужно выделять деньги, если мы хотим качественного управления», — убеждена Р. Будбергите.

Комментируя планы И. Шимоните и А. Билотайте, социал-демократы отмечают, что правящие хотят «спасти» руководителей, наделив их «неадекватными полномочиями, которыми они смогут свободно злоупотреблять»: за ту же работу дать кому-то одну зарплату, а другим — иную.

Член Сейма социал-демократ Кястутис Вилкаускас высказал подозрение, что, расширяя полномочия руководителей, консерваторы «готовят места для «своих» на тот случай, если проиграют выборы».

«Кто будет следить за всем этим и смотреть, нет ли злоупотреблений? Можно сказать, что Закона о госслужбе как такового уже не будет вообще, мы перейдем к применению Трудового кодекса по отношению к госслужбе — со всеми вытекающими отсюда последствиями. Кто захочет идти на такую ​​государственную службу?» — предупреждает К. Вилкаускас.

Напомним, что правительство утвердило во второй раз пересмотренный Закон о государственной службе. Обновленный проект реформы представлен в Сейм. Проект реформы вернулся в правительство во второй раз после заседания Комитета по вопросам права и правопорядка, которое состоялось на прошлой неделе. Парламентарии отложили рассмотрение реформы на неопределенный срок. Такое решение было принято после учета запроса самих инициаторов поправок и выводов Юридического департамента Сейма относительно возможного противоречия Конституции.