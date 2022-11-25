Политические дивиденды на безопасности

Прежде всего это предложение качественно повлияло бы на обороноспособность Литвы. Во-вторых, создает иллюзию того, что это всего лишь ценностный спор между политиками, а не вопрос национальной безопасности. Габриэлюс Ландсбергис уже не впервые делает заявления, в которых пытается перенять обязанности президента. В данном случае — права инициативы ГСО.

Если бы это не вредило государству, то такое поведение можно было бы списать на врожденную заносчивость и комплекс неполноценности этого политика. Но дразнить Китай, выбирая название представительства Тайваня, публично издеваясь над президентом, а теперь еще и дилетантски поднимая вопросы государственной обороны, наносят огромный ущерб экономике и престижу Литвы.

Непонятно, почему сейчас пытаются нанести непоправимый ущерб нашей обороноспособности, почему у Г. Ландсбергиса до сих пор есть идея фактически уничтожить единственную литовскую воинскую часть, способную оказывать огневую поддержку другим воинским частям, оставив без щита ПВО авиабазу Зокняй.

Но очевидно, что это правительство демонстрирует полную некомпетентность и беспрецедентную неспособность решать проблемы. Оно не способно разрабатывать необходимые реформы. И сегодня уже невозможно найти сферу государственной жизни, где эта власть не нанесла бы ущерба своими решениями или бездействием.

Казалось бы, вопросы национальной обороны — это та область, где ситуация вполне нормальная, но последние события, когда министр национальной обороны публично выразил сомнение в необходимости размещения в Литве бригады немецких войск, и публичные предложения министра иностранных дел оставить Литву без необходимых оборонных мощностей показали, что и в этой сфере мы находимся в неуправляемой и, можно сказать, опасной ситуации.

Остается только надеяться, что президент Литвы Гитанас Науседа как Верховный главнокомандующий вооруженных сил государства возьмет на себя инициативу, не уступит делегированных ему позиций и укажет министрам-выскочкам их место. Безопасность Литвы является главным национальным интересом, и никто не имеет права принимать решения, которые поставят под угрозу безопасность Литвы.

Мы должны и можем помочь Украине победить российских агрессоров, но мы также должны позаботиться об обороноспособности Литвы. Если мы не можем делиться вооружением, давайте помогать обучать украинских солдат, лечить раненых, обеспечивать солдат теплой одеждой, обувью, принимать нуждающихся в убежище украинцев и выполнять сотни других очень важных работ, которые помогут украинцам выиграть войну.

Обобщая поведение правящих в последние дни, становится грустно, что эта власть даже не в состоянии понять последствия своих предложений или решений, а всех, кто пытается их об этом предупредить, уничижают или снимают с должностей.

Рамунас Карбаускис, председатель партии Союз крестьян и зеленых Литвы