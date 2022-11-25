Живем в долг

Он отмечает, что согласно проекту госбюджета, по оценке Государственного контроля, расходы составят около 1 миллиарда 200 миллионов евро.

«После последнего правительства консерваторов, с 2008 по 2017 год, т.е. в течение почти десяти лет, средняя пенсия по старости вообще не увеличивалась. Сейчас мы видим идентичную ситуацию. Долгосрочные обязательства государства, то есть расходы, составляют 2,5 процента ВВП, в то время как краткосрочные обязательства, которые решают текущие энергетические и ценовые кризисы, составляют всего 2,4 процента. Это означает, что в будущем государству придется покрывать государственный долг за счет благосостояния всех людей дольше, расходы на обслуживание которого достигнут 200 млн в 2023 году, а в 2025-м — 700 млн евро», — подчеркивает А. Буткявичюс.

По его словам, оценивая ​​ситуацию, по всему видно, что нынешние правящие возвращают Литву во времена Андрюса Кубилюса.

Ему вторит член Сейма Линас Кукурайтис, считающий,что у нас уже существует проблема с повышением пенсий по старости, которая вызвана в том числе бездействием правящих.

«Правительство скоро начнет отсчет своего третьего рабочего года. Однако до сих пор не проведена налоговая реформа, которая привела бы к рациональному планированию расходов и устойчивому получению доходов. Вместо этого есть проблема с повышением пенсий по старости. Они растут всего на 13%, хотя должны увеличиться как минимум на 16%», — отмечает депутат, заместитель председателя фракции Демократической партии «Во имя Литвы» Л. Кукурайтис.

Депутат Сейма также указывает на то, что хотя правительство акцентирует помощь в социальной сфере, по мнению фракции, она должна быть целевой, направленной на наиболее незащищенные слои общества, т.е. малообеспеченным лицам, семьям, пожилым людям, а не слепо распределяемая всем поровну.

Альгирдас Буткявичюс, заместитель председателя сеймовской фракции Демократической партии «Во имя Литвы»