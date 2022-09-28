К вопросу передаче Украине немецких гаубиц вернемся позже – Науседа

«Прежде всего должно быть подготовлено очень подробное и детальное военное обоснование, оценка с военной стороны того, как это может повлиять на планы и перспективы нашей армии и на способность нашей армии проводить те или иные операции», — сказал Науседа во вторник в интервью телеканалу LRT.

«После получения такого военного совета мы стратегически и политически оценим целесообразность этого решения и примем решение», — добавил он.

По словам президента, одним из факторов при принятии решения о передаче гаубиц будет то, есть ли у Литвы альтернативы для замены этого вооружения и в какие сроки это может произойти.

Ссылаясь на три источника, новостной портал «15min» сообщил в понедельник, что Киев попросил Вильнюс поделиться частью своего современного вооружения — передать немецкие самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, норвежские системы ПВО NASAMS и американские бронетранспортеры М113.

Критики утверждают, что передача упомянутых гаубиц подорвала бы недавно приобретенные мощности литовской артиллерии.

Министр национальной обороны Арвидас Анушаускас в понедельник опроверг информацию о том, что Литва рассматривает возможность передачи этих гаубиц Украине, и назвал это слухами и отголосками.

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