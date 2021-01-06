Кабмин ФРГ назвал условие, при котором в теории возможно производство «Спутника V» в ЕС

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Производство вакцин от коронавируса в ЕС, в том числе российского препарата «Спутник V», в теории возможно только в случае сертификации со стороны Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA). Об этом заявила в среду на брифинге в Берлине заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер, сообщает ТАСС.

«Если говорить о производственных мощностях в Европе для российской вакцины, то это возможно, только если ЕМА этот препарат допустит», — сказала она. Представитель Минздрава ФРГ со своей стороны не смог уточнить, поступил ли такой запрос в EMA, и рекомендовал обратиться туда напрямую.

Во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор и обсудили в числе прочего вопросы борьбы с коронавирусом. «Обсуждены вопросы сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса с акцентом на возможные перспективы совместного производства вакцин», — отмечала пресс-служба.

«Канцлер [в ходе разговора] дала понять, что открыта для двустороннего сотрудничества с целью развивать европейские производственные мощности», — прокомментировала беседу на брифинге Деммер, не приведя никаких подробностей. Ранее в ответ на запрос ТАСС в кабмине лишь сообщили, что «обсуждалась пандемия».

Эффективность вакцины «Спутник V» составила 91,4% согласно результатам анализа данных третьей заключительной контрольной точки в рамках третьей фазы клинических исследований в России после 21 дня с момента получения добровольцами первого компонента вакцины.