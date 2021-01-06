Рождественское послание Митрополита Виленского и Литовского Иннокентия пастырям, монашествующим и всем чадам Православной Церкви в Литве

Дорогие о Господе отцы, братья и сестры!

Вот и пришло то время, когда мы вспоминаем и вновь духовно переживаем приход в мир Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа. От начала мира не было события более поразительного и таинственного, чем Рождество Христово. Господь Бог Вседержитель, единым словом создавший весь мир, видимый и невидимый, сотворивший небо и землю и все, что наполняет их, сей Бог смиряет Себя, рождается от Преблагословенной Девы Марии в убогой Вифлеемской пещере. Совершилось величайшее чудо, непостижимое не только для человека, но и для вышних горних чинов.

Для чего же Господь так смирил Себя, придя на землю? Ответ один – чтобы спасти человека. Что же за ценность представляет собою человек? Слово Божие отвечает, что он является высшим творением Божиим. Человек есть образ Божий!

К вечному блаженству был предназначен человек, но завистию диавола он пал, изменил Богу. А отпадши от Бога, он подвергся заранее возвещенному определению Божию: смертью да умрешь (Быт. 2:17). Но, чтобы человек не отчаялся и не погиб окончательно, Господь дал ему обетование, что Он спасет человека. Вот ради этого Бог и воплотился, стал человеком, чтобы спасти его от смерти.

Известный подвижник ХХ века игумен Никон Воробьев так говорит о великой и сокровенной тайне Боговоплощения: «Тихо и смиренно вошел Богочеловек в наш грешный мир, но с Его пришествием этот мир навсегда переменился. Божественная любовь, явившаяся во плоти, взойдя на крест, даровала всему человечеству преображение и спасение».

Размышляя сегодня о Боговоплощении нас ради Сына Божия и Спасителя мира и о пройденном трудном и долгом пути к Вифлеемской пещере персидских мудрецов, каждый из нас также призван пройти свой непростой путь к Богу. Пусть, подобно Вифлеемской звезде, нас ведут по нашему жизненному пути слова Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13:35).

Этой любви мы должны учиться всю свою жизнь, чтобы быть готовыми пребывать в Царствии Божии, ибо Царствие Божие есть Царство любви. Если мы будем проявлять больше терпения, чуткости, внимания, уважения друг ко другу, если будем прощать и молиться друг за друга, то мир, в котором мы живем, станет лучше. Если мы хотим изменить и направить общество к добру, святости и правде, то нам следует начать этот процесс с самих себя, с преображения наших душ светом Евангельских заповедей. Только в этом случае благодатные дары Духа Святого — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание (Гал. 5: 22-23) — могут стать для нас началом Царства Божия, которое, по слову Христа Спасителя, внутри нас есть (Лк.17: 21).

По милости Божией мы прожили еще один год нашей жизни. В прошедшем году во многих странах мира, в том числе и в Литве, распространилась и продолжает распространяться коронавирусная инфекция, и миллионы людей оказались перед угрозой серьезной опасности. Будем хранить трезвомыслие и молитвенное спокойствие. Отбросим прочь всякое уныние, тоску и страх, но будем уповать на волю и милосердие Божие, ибо жизнь каждого человека в Деснице Его Небесного Отца. Вспомним, что Христос в Евангелии часто говорил окружающим Его людям: “Не бойтесь!”. Вместе с тем мы должны строго придерживаться санитарных норм, выполнять предписания властей, врачей и ответственных лиц. Наш христианский долг помогать друг другу, молитвенно поддерживать близких нам людей, усердно молиться за болящих, независимо от того, какой они национальности и вероисповедания.

Главным событием прошедшего года в нашей епархии стало празднование Дня памяти всех святых, в земле Литовской просиявших, которое состоялось 26-27 июля. Это торжество совершилось впервые в истории Литовской епархии. Праздник Всех литовских святых — это торжество всех христиан Литвы. Святые, в земле Литовской просиявшие, молятся за Литву, за всех ее жителей и за всю Литовскую землю. Воздавая благодарение Всещедрому Богу за все Его благодеяния, будем надеяться, что и в наступившем Новолетии Господь не оставит нас Своими милостями.

Еще одно важное событие произошло в жизни нашей Церкви в Литве в ушедшем году. Решением Святейшего Патриарха Кирилла и Священного Синода нашей Православной Церкви у нас появился викарный архиерей, епископ Тракайский, Преосвященный Амвросий. Прошу всех вас, дорогие отцы, братья и сестры, возносить усердные молитвы о его здравии и благодатном служении на Литовской земле.

В этот светлый день примите, Преосвященный Владыка Амвросий, дорогие отцы, братья и сестры, жители земли Литовской, мои самые теплые поздравления и благопожелания с пресветлым праздником Рождества Христова и наступившим Новым годом! Господь да ниспошлет Вам, вашим родным и близким духовную радость, да благословит Вас миром, здравием, благоденствием и Своей всесильной помощью! Благодать и милость Божия да пребудут со всеми вами! Пусть Господь хранит нашу Церковь, нашу епархию, наши большие и малые приходы. Да пребудет с вами помощь и заступничество Божией Матери и всех святых земли Литовской! Возрадуемся и возвеселимся, яко с нами Бог! Аминь.