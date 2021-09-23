Кабмин Литвы будет избегать ограничений экономической деятельности – И. Шимоните

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Несмотря на то, что в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации рассматривается вопрос о возвращении к карантинному режиму ограничение хозяйственной деятельности не планируется, заявила премьер-министр Ингрида Шимоните.

«Мы как раз больше говорили о том, что попытаемся избежать ограничения экономической деятельности. Всегда стоит вопрос о мероприятиях, но поскольку мероприятия теперь происходят с паспортами возможностей, очевидно, нужно следовать данному слову, люди приняли все меры безопасности, сделали прививки или переболели, эти условия уже установлены», — сказал И.Шимоните журналистам в сейме в четверг.

Она также подчеркнула, что карантинный режим из-за распространения COVID-19 может быт возвращён только ради правовых оснований для введения обязанности носить маски в помещении.