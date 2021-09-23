Кабмин Литвы будет избегать ограничений экономической деятельности – И. Шимоните

Несмотря на то, что в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации рассматривается вопрос о возвращении к карантинному режиму ограничение хозяйственной деятельности не планируется, заявила премьер-министр Ингрида Шимоните.
«Мы как раз больше говорили о том, что попытаемся избежать ограничения экономической деятельности. Всегда стоит вопрос о мероприятиях, но поскольку мероприятия теперь происходят с паспортами возможностей, очевидно, нужно следовать данному слову, люди приняли все меры безопасности, сделали прививки или переболели, эти условия уже установлены», — сказал И.Шимоните журналистам в сейме в четверг.
Она также подчеркнула, что карантинный режим из-за распространения COVID-19 может быт возвращён только ради правовых оснований для введения обязанности носить маски в помещении.
«Теперь я вижу, что слово «карантин» стало основным в заголовках, но опять же я бы очень хотела подчеркнуть, что в основном тонкость этого режима заключается во всеобщем ношении масок, это уже другой режим, и здесь это юридический вопрос. (…) Были обсуждения ограничения деятельности, но правительство не видело необходимости в том, чтобы такое решение предлагалось», — сказал премьер.
Власти Литвы все еще обсуждают, следует ли объявить карантин, чтобы ввести обязательное ношение масок в помещении, или будет достаточно чрезвычайной ситуации.
Теперь тем, у кого есть «паспорт возможностей» лишь рекомендуется носить маски.
Правительство должно вернуться к обсуждению нового карантина на следующей неделе. На этой неделе Литва вошла в худшую, черную зону по показателям заражений.