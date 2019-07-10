Кабмин Литвы и профсоюзы подписали коллективное соглашение

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В среду представители литовского правительства и профсоюзов подписали Национальное коллективное соглашение до 2020 года. Такой документ с большим количеством профсоюзов был подписан впервые.

«Подписание договора свидетельствует о том, путь диалога, компромиссов — это тот путь, который дает результат. Я не сомневаюсь, что его результат люди ощутят не только через зарплаты, повышение коэффициента, повышение справедливости, (…) но укрепятся и профсоюзы, возможно, это позволит им привлечь больше членов», – завил на церемонии подписания премьер Саулюс Сквярнялис.

По словам министра социальной защиты и труда Линаса Кукурайтиса, соглашение сократит неравенство трудовых зарплат.

«Исторический момент, в нашей истории еще не было так, чтобы правительство подписывало коллективный национальный договор с 15 профсоюзами. Этот договор охватывает почти весь публичный сектор», – сказал журналистам министр.

Кроме того, договор предусматривает увеличение базового размера должностной зарплаты политиков, должностных лиц, судей, госслужащих, работников бюджетных организаций с 173 до 176 евро. Для того потребуется 60 млн евро средств госбюджета.

«В стратегии заработной платы публичного сектора предусматривается, что за два года базовый размер должен вырасти более чем на десять евро», – сказал Л. Кукурайтис.

В отношении членов подписавших договор профсоюзов будут применяться дополнительные гарантии: еще два дополнительных дня оплачиваемого отпуска в год, до 10 дней отпуска для обучения с выплатой средней заработной платой, либо до 20 рабочих дней с выплатой 50% зарплаты.

В договоре названы и обязательства правительства, связанные с повышением минимального коэффициента зарплат бюджетников, а также прочие требования.

Профсоюзы, подписавшие соглашения, объединяют 32,5 тыс. членов, при расчете зарплат которых применяется базовый размер должностной зарплаты.

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