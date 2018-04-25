Кабмин Литвы инициирует создание памятника президенту А. Сметоне в Вильнюсе

В августе прошлого года на церемонии открытия памятника А. Сметоне в Укмяргском районе, возле Ужугирисской усадьбы президент Гитанас Науседа сказал, что память первого руководителя страны следует надлежащим образом увековечить и в столице Литвы.

Памятник А. Сметоне установлен и во дворике исторического президентского дворца в Каунасе.

Nuotrauka BFL/ Tomas Urbelionis/ Kauno Senamiestyje, LR istorinės prezidentūros kiemelyje 1996 metų vasario 16 dieną atidengtas paminklas tarpukario Lietuvos Respublikos politikui, prezidentui Antanui Smetonai

Объединяющая представителей науки, искусства, культуры, политики ассоциация «Память нашего народа» в позапрошлом году обратилась к руководству страны и Вильнюсе на предмет того, что в Вильнюсе нужно установить памятник А. Сметоне, однако никакого решения по этому вопросу принято не было.

А. Сметона был президентом Литвы в 1919–1920 годах и в 1926–1940 годах. Он погиб в 1944 году, во время пожара в его доме в США.

Nuotrauka BFL/ Kęstutis Vanagas

Роль А. Сметоны в восстановлении литовской государственности в межвоенное время велика.

И все же приход А. Сметоны к власти путем переворота и его бегство из страны после начала советской оккупации в Литве получают разноречивые оценки.