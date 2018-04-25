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Photo by European Parliament on Foter.com / CC BY
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Всемирный банк сделал прогноз по росту экономики

Эксперты Всемирного банка сделали прогноз темпов роста мировой экономики на 2020 год, в соответствии с которым ожидается незначительное увеличение темпов роста. Об этом говорится в докладе банка.

Так, ожидается, что мировая экономика вырастет – с 2,4% в 2019 году до 2,5% в 2020 году.

В докладе также прогнозируется, что экономика вырастет в 2021 году на 2,6%, в 2022 году — до 2,7%.

К слову, в июньском прогнозе Всемирного банка говорилось о более высоких темпах роста: 2,7% в 2020 году, 2,8% в 2021 году.

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Предполагается, что в группе стран с развитой экономикой рост замедлится до 1,4% в 2020 году. (1,6% в 2019 г.). В США в 2020 году прогнозируется спад с 2,3% в 2019 году до 1,8% из-за повышения пошлин и политической неопределенности, в зоне евро – с 1,1 до 1% на фоне «низкой активности в промышленности».

Для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран темпы роста увеличатся с 3,5% в 2019 году до 4,1% в 2020 , но этот рост не будет повсеместным.

В числе рисков для темпов роста мировой экономики в докладе называются «новое обострение напряженности в торговле и неопределенности в сфере торговой политики, более резкий, чем ожидалось, спад в экономике крупнейших стран и финансовые потрясения в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах».

Авторы доклада отмечают, что восстановление темпов экономического роста не позволит существенно сократить масштабы бедности в мире, поскольку рост производства на душу населения останется «гораздо ниже многолетних средних показателей».

korrespondent.net

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