Всемирный банк сделал прогноз по росту экономики

Эксперты Всемирного банка сделали прогноз темпов роста мировой экономики на 2020 год, в соответствии с которым ожидается незначительное увеличение темпов роста. Об этом говорится в докладе банка.

Так, ожидается, что мировая экономика вырастет – с 2,4% в 2019 году до 2,5% в 2020 году.

В докладе также прогнозируется, что экономика вырастет в 2021 году на 2,6%, в 2022 году — до 2,7%.

К слову, в июньском прогнозе Всемирного банка говорилось о более высоких темпах роста: 2,7% в 2020 году, 2,8% в 2021 году.