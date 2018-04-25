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TOP,Бизнес,Новости,Общество

Кабмин Литвы может остановить работу баров, кафе, непродовольственных магазинов

Nuotrauka BFL/Butautas Barauskas

Литовское правительство рассматривает возможность остановить работу всех кафе, баров и магазинов не пищевых продуктов в Литве, с тем, чтобы остановить распространение коронавируса COVID-19, заявил премьер-министр Саулюс Сквернялис в субботу вечером. 

Не планируется ограничивать работу аптек, однако в них будут введены дополнительные меры защиты, заявил глава правительства после совещания Кабмина.

На заседание правительства выносится проект, согласно которому такие меры вступят в силу в понедельник, с введением карантина. 

«Если будет принято правительственное постановление, и больше дискуссий не останется, то будут закрыт все кафе, бары, общественные учреждения питания, за исключением услуги еды на вынос», – сказал журналистам премьер.

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«(…)  Будет запрещена деятельность магазинов, за исключением магазинов пищевых товаров, аптек, и прочих магазинов, возможно продающих бытовые товары. Останется возможность для работы продуктовых магазинов и аптек», – добавил С. Сквернялис.

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