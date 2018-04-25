Кабмин Литвы может остановить работу баров, кафе, непродовольственных магазинов

Nuotrauka BFL/Butautas Barauskas

Литовское правительство рассматривает возможность остановить работу всех кафе, баров и магазинов не пищевых продуктов в Литве, с тем, чтобы остановить распространение коронавируса COVID-19, заявил премьер-министр Саулюс Сквернялис в субботу вечером.

Не планируется ограничивать работу аптек, однако в них будут введены дополнительные меры защиты, заявил глава правительства после совещания Кабмина.

На заседание правительства выносится проект, согласно которому такие меры вступят в силу в понедельник, с введением карантина.

«Если будет принято правительственное постановление, и больше дискуссий не останется, то будут закрыт все кафе, бары, общественные учреждения питания, за исключением услуги еды на вынос», – сказал журналистам премьер.