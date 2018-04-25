Кабмин Литвы обещает льготы бизнесу, меры поощрения экономики

Правительство также обещает дотации, возможности использования фонда длительной безработицы с целью помощи бизнесу.

«Мы будем применять принцип солидарности с бизнесом, чтобы разделить эту ношу», – сказал министр.

Также, по его словам, бизнесу разрешат отложить уплату налогов, будут остановлены взыскания, предоставлена возможность быть освобожденным от налога на землю и недвижимое имущество. Правительство также обещает гарантии банковских кредитов под оборотные средства, частичную компенсацию процентов.

Обещается предпринять меры по поощрению экономики, прежде всего в распределении средств на уже подготовленные проекты.

«Будет «разморожен» фонд климатических изменений, «разморожен» дорожный фонд и будут выделены дополнительные средства для реновации, возобновляемой энергетики и на прочие инфраструктурные меры», – сказал В. Шапока.

Для того, чтобы можно было реализовать план, в понедельник планируется повысить лимиты заимствований и гарантий.

«Здесь требуется одобрение сейма, но я думаю, что ни у кого не возникает сомнений, что эти меры необходимы», – сказал министр финансов.

По словам премьер-министра Саулюса Сквернялиса, эти меры будут приняты на предстоящем в понедельник заседании Кабмина.

«Это будет принято в понедельник, на заседании в 10 часов», – сказал он.

Ранее С. Сквернялис отметил, что «речь идет о сумме, не меньшей, чем миллиард евро».

В субботу правительство Литвы приняло решение о введении в стране карантина с понедельника, чтобы остановить распространение коронавируса.

После введения карантина в Литву будет запрещен въезд для большинства иностранцев, будут закрыты многие магазины, за исключением магазинов продовольственных товаров.

Запреты не будут касаться передвижения товаров.