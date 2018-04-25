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TOP,Бизнес,Новости,Экономика

Кабмин Литвы обещает льготы бизнесу, меры поощрения экономики

Фото pixabay.com

В связи с тем, что с понедельника в Литве объявляется карантин из-за коронавируса, правительство планирует утвердить план поощрения экономики и помощи бизнесу. 

Министр финансов Вилюс Шапока на состоявшемся в субботу правительственном совещании отметил, что будут выделяться ресурсы для здравоохранения, обеспечения занятости и социальных гарантий, обеспечения ликвидности бизнеса и поощрения экономики. 

«Ситуация не рядовая, поэтому экономический ответ будет очень решительным и беспрецедентным», – заявил на заседании В. Шапока. 

По его словам, потребности системы здравоохранения в борьбе с коронавирусом будут финансироваться за счет государственного и правительственного резерва, а также путем заимствований и использования средств Резерва обязательного страхования здоровья. 

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Правительство также обещает дотации, возможности использования фонда длительной безработицы с целью помощи бизнесу. 

«Мы будем применять принцип солидарности с бизнесом, чтобы разделить эту ношу», – сказал министр.

Также, по его словам, бизнесу разрешат отложить уплату налогов, будут остановлены взыскания, предоставлена возможность быть освобожденным от налога на землю и недвижимое имущество. Правительство также обещает гарантии банковских кредитов под оборотные средства, частичную компенсацию процентов. 

Обещается предпринять меры по поощрению экономики, прежде всего в распределении средств на уже подготовленные проекты. 

«Будет «разморожен» фонд климатических изменений, «разморожен» дорожный фонд и будут выделены дополнительные средства для реновации, возобновляемой энергетики и на прочие инфраструктурные меры»,  – сказал В. Шапока.

Для того, чтобы можно было реализовать план, в понедельник планируется повысить лимиты заимствований и гарантий.

«Здесь требуется одобрение сейма, но я думаю, что ни у кого не возникает сомнений, что эти меры необходимы», – сказал министр финансов.

По словам премьер-министра Саулюса Сквернялиса, эти меры будут приняты на предстоящем в понедельник заседании Кабмина. 

«Это будет принято в понедельник, на заседании в 10 часов», – сказал он.

Ранее С. Сквернялис отметил, что «речь идет о сумме, не меньшей, чем миллиард евро». 

В субботу правительство Литвы приняло решение о введении в стране карантина с понедельника, чтобы остановить распространение коронавируса. 

После введения карантина в Литву будет запрещен въезд для большинства иностранцев, будут закрыты многие магазины, за исключением магазинов продовольственных товаров. 

Запреты не будут касаться передвижения товаров. 

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