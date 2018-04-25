default image
Число заразившихся коронавирусом в России выросло на 1667 человек

Подробнее...
default image
Кабмин Литвы срочно закупает услуги интегрированых коммуникаций и консультантов

Подробнее...
default image
Две трети жертв коронавируса в Европе — мужчины

Подробнее...
default image
ВОЗ сообщила о первом с февраля случае лихорадки Эбола в ДР Конго

Подробнее...
default image
Кабмин Литвы планирует компенсировать бизнесу часть аренды

Подробнее...
default image
В субботу подтверждена еще одна смерть от коронавируса, в общей сложности погибло 23 человека

Подробнее...
default image
Италия намерена постепенно возобновлять производство после 3 мая

Подробнее...
default image
Чем грозит локдаун Европе? Страны ЕС – в поисках «рецепта спасения экономики»

Подробнее...
default image
БЛ распорядился заблокировать сайты bitcoins-era.net и marketssoft.net

Подробнее...
default image
Турция 11 апреля вводит комендантский час в 31 провинции

Подробнее...
default image
Премьер Литвы: Кабмин готовит поэтапный план выхода из карантина

Подробнее...
default image
В Германию прибыли первые самолеты с сезонными работниками из Восточной Европы

Подробнее...
default image
Ryanair приостановил выплаты за отмененные рейсы

Подробнее...
default image
Прокуратура начала расследование о нарушениях в Клайпедской университетской больнице

Подробнее...
default image
Смертность от COVID-19 в США намного ниже, чем от сердечно-сосудистых заболеваний

Подробнее...
default image
В Южной Корее коронавирус повторно нашли у 91 выздоровевшего пациента

Подробнее...
default image
Страны G20 не согласовали сокращение добычи нефти

Подробнее...
default image
А. Верига надеется, что проверки на коронавирус в больницах по уходу начнутся в выходные

Подробнее...
default image
В Москве с 13 апреля вводят пропускной режим

Подробнее...
default image
Польшу, Венгрию и Чехию ждут денежные штрафы

Подробнее...
default image
Из-за карантина ежедневно теряет работу 2 тыс. человек, их будет ещё больше

Подробнее...
default image
В стационарах Беларуси находятся 1793 человека с коронавирусом

Подробнее...
default image
Тысячи родителей в Чехии протестуют против открытия школ

Подробнее...
default image
Литва намерена воспользоваться гарантийным фондом, создаваемым СИБ

Подробнее...
default image
В Китае официально решили полностью запретить употребление в пищу мяса собак

Подробнее...
default image
Высшее образование: финансирование увеличивается

Подробнее...
default image
Полиция предупреждает: будьте бдительны!

Подробнее...
default image
Возврат земли законным владельцам

Подробнее...
default image
Обращение премьер-министра Саулюса Сквярнялиса к литовским пенсионерам

Подробнее...
default image
За сутки получено 221 сообщение о нарушении карантина, оштрафованы 80 человек

Подробнее...
default image
Министр: выпускные экзамены закончатся 21 июля, поступление - до начала сентября

Подробнее...
default image
Для безопасности строящихся станций разрешен въезд иностранных специалистов

Подробнее...
default image
В некоторых областях Украины планируют ввести комендантский час

Подробнее...
default image
Oro navigacija: в начале апреля количество рейсов в Литве сократилось на 83%

Подробнее...
default image
Польша оставит границы закрытыми до 26 апреля

Подробнее...
default image
Полмиллиарда людей могут оказаться в нищете из-за пандемии

Подробнее...
default image
В марте в Литве была положительная миграция

Подробнее...
default image
В Чехии смягчили требования к ношению масок

Подробнее...
default image
Меркель увидела надежду в данных по пандемии

Подробнее...
default image
Работы по благоустройству территорий в Вильнюсе уже запланированы

Подробнее...
TOP,Бизнес,Новости

Кабмин Литвы планирует компенсировать бизнесу часть аренды

Фото BFL/Шарунаса Мажейки

Правительство Литвы намерено компенсировать бизнесу, лишившемуся доходов в связи с карантином, часть расходов на аренду, заявил премьер-министр Саулюс Сквернялис.  

В интервью BNS премьер сообщил, что механизм компенсации уже обсуждался в правительстве, а окончательное решение планируется принять после Пасхи.  

«На заседании правительства в Комитете по управлению кризисом мы рассмотрели мнения по поводу способов компенсации бизнесу – то есть что сделать, чтобы бизнес, который арендует помещения и не обладает средствами, не обладает оборотными средствами, не осуществляет деятельности – как ему платить аренду? Мы готовы найти решения», – сказал С. Сквернялис.

«Одно из таких решений – пока не окончательное – если будет соглашение с арендаторами об определенной скидке в определенный период аренды – то хотя бы половину этой льготной цены покроет государство. Это один из рассматриваемых вариантов», – сказал премьер.

Он утверждает, что модель будет определена после получения выводов Министерств экономики и финансов. 

С. Сквернялис утверждает, что согласно большинству мер, утвержденных в плане поддержки бизнеса, реальные средства должны поступить в первые дни после Пасхи. 

После введения карантина, в марте, правительство объявило план помощи бизнесу в размере  2,5 млрд евро, который охватывает субсидии заработной платы, перенос уплаты налогов, прочие средства.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.