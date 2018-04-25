ВОЗ сообщила о первом с февраля случае лихорадки Эбола в ДР Конго

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Всемирная организация здравоохранения сообщила о новом случае лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго, проинформировал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в Twitter, сообщает БЕЛТА.

«После 52 дней без заболеваний группы экспертов по наблюдению и реагированию на местах подтвердили новый случай Эболы в ДР Конго», — написал Тедрос Адханом Гебрейесус.

В связи с этим ВОЗ созывает встречу комитета по чрезвычайным ситуациям в ДР Конго.

«К сожалению, это означает, что правительство не сможет объявить о прекращении вспышки Эбола в понедельник (13 апреля), как ожидалось», — проинформировал глава ВОЗ.