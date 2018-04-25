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Кабмин Литвы планирует запретить использование диких животных в цирке

Фото pixabay.com

В среду литовское правительство предложило парламенту запретить использование диких млекопитающих, птиц, рептилий и земноводных во время выступлений в цирке.

Министерство окружающей среды утверждает, что использование животных в цирке не согласуется со стандартами их благополучия, поскольку против них используется насилие, животных перевозят с одного места на другое на тысячи километров, их держат закрытыми в прицепах грузовиков, где невозможно обеспечить их потребности. 

На минувшей неделе вопрос животных в цирке был отложено, поскольку до конца не были согласованы предлагаемые положения проекта с Министерством сельского хозяйства, которое администрирует Реестр хозяйственных животных. 

По сообщению Министерства окружающей среды, запрет не предотвратит использование животных в стационарных местах, например, выступления дельфинов в дельфинариумах. 

Если предложение будет одобрено в сейме, то оно вступит в силу с ноября 2020 года. Цирковых животных можно будет содержать до их естественной смерти, с запретом размножения. 

Использование животных в цирке ограничивают 24 государства Европы. 

Кроме того, Кабмин Литвы предлагает, чтобы при желании ввоза в Литву трофеев из диких животных из третьих стран, за исключением косулей, лосей, оленей или прочих животных, охота на которых разрешена, требовалось разрешение. 

Также предлагается обязать владельцем земельных участков и водоемов уничтожать инвазивные виды растений. 

BNS

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