Кабмин Литвы предлагает сократить срок изоляции до 10 дней – А.Вярига

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Правительство Литвы рассматривает возможность сокращения срока обязательной изоляции с 14 до 10 дней, заявил министр здравоохранения Аурелиюс Вярига.

Новый порядок будет действовать в отношении как болеющих, так и лиц, имевших контакт.

«Были представлены обобщенные выводы ученых, есть такие оптимистические утверждения о том, что лица, которые даже и заразились, но были с легкими симптомами, достаточно быстро становятся не заразными, когда речь идет о 10 днях. Мы пересмотрим правила изоляции и возможно, что даже для лиц которые заразились, у которых были симптомы, эта изоляция будет короче», – заявил в понедельник министр здравоохранения Литвы А. Вярига после заседания правительственного Комитета по управлению ситуацией с COVID-19.

Министр утверждает, что новая схема изоляции еще не составлена, однако основным критерием, на котором будут основываться, будет «наличие или отсутствие симптомов».

«Сам принцип заключается в том, что важно оценивать симптомы. И очень важно понять, что срок, когда человек может заражать других не 37 дней, а короче», – сказал он.

По словам А. Вяриги новый порядок изоляции будут обсуждаться с эпидемиологами.