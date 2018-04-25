Министров будем отбирать по способностям, в кабмине будет больше женщин – И. Шимоните

ingrida šimonytė/ Nuotrauka BFL/ Greta Skaraitienė

Если придется формировать правительство, то министры будут отбираться по способностям и квалификации, в правительстве также может быть больше женщин, говорит лидер списка партии консерваторов Союз Отечества-Литовские христианские демократы (СО-ЛХД) и кандидат на пост премьера Ингрида Шимоните.

«Прежде всего, мы будем оценивать кандидатов в министры по принципу меритократии — если какая-то партия может предложить человека, пользующегося высоким доверием в обществе, то для меня лично не будет очень важно, что это не тот человек, которого предлагаю я сама, если я сама и общество оценивают кандидата другой партии лучше. Ну и, я надеюсь, что в правительстве будет намного больше женщин, чем в этом правительстве», — сказала политик на пресс-конференции в понедельник.

Лидер списка консерваторов пошутила, что в правительстве должны работать «профессиональные политики», подчеркнув, что у министров должны быть хорошие отношения с сеймом, чтобы они могли работать сообща.

Говоря о возможных разногласиях с наиболее вероятными партнерами консерваторов по коалиции — либералами, она назвала вопросы снижения налогов и перераспределения бюджетов.

«Классическая дискуссия может иметь место по поводу представления о том, в какой степени страна может снизить налоги и обеспечить финансирование образования, здравоохранения, социальной защиты и других важных сфер», — предположила И. Шимоните.